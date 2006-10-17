Какой фильм посмотреть?

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IMDb:8.80 (1 338 853)
- Сделано в:
- США
- Великобритания
- Год выхода:
- 2010
- Режиссёр картины:
- Кристофер Нолан
- В кино снимались:
- Джозеф Гордон-Левитт
- Леонардо ДиКаприо
- Марион Котийяр
- Том Харди
- Киллиан Мёрфи
- Эллен Пейдж
- Майкл Кейн
- Кен Ватанабе
- Том Беренджер
- Дилип Рао
- Дата Мировой премьеры:
- 08.07.2010
- Дата Премьеры в РФ :
- 22.07.2010
- Мировые сборы: $
- 825532764
- Качество видео:
- DVDRip
- Описание:
- Кинолента "Начало" - это воплощение идеи реальных снов. Сюжет разворачивается вокруг главных героев, во главе которых расположен Доминик Коббом, именно он успешно практикует, методы внедрения в человеческие сны, тем самым манипулируя их сознанием, побуждает на определенные действия с их стороны.Перед ним встает определенная миссия по раскрытию тайны влиятельного бизнесмена из Японии, по имени Сайто. На самом важном моменте операция проваливается.Пройдя несколько дней сам Сайто обращ...
IMDb:8.60 (17 843)
- Сделано в:
- Франция
- Год выхода:
- 2009
- Жанр картины:
- драма
- семейный
- документальный
- трейлер
- Режиссёр картины:
- Янн Артюс-Бертран
- В кино снимались:
- Гленн Клоуз
- Жак Гамблен
- Янн Артюс-Бертран
- Дата Мировой премьеры:
- 03.06.2009
- Дата Премьеры в РФ :
- 05.06.2009
- Качество видео:
- DVDRip
- Описание:
- Фильм демонстрирует нам красоту планеты и последствия разрушений, нанесенных деятельностью человека. Незаживающие шрамы, нанесенные Земле промышленными производствами, последствия войн, экологических катастроф, раскрывают зрителю реальную ситуацию на планете.
IMDb:9.00 (1 539 957)
- Сделано в:
- США
- Великобритания
- Год выхода:
- 2008
- Режиссёр картины:
- Кристофер Нолан
- В кино снимались:
- Аарон Экхарт
- Кристиан Бэйл
- Морган Фриман
- Хит Леджер
- Мэгги Джилленхол
- Гари Олдман
- Майкл Кейн
- Эрик Робертс
- Чин Хань
- Нестор Карбонелл
- Дата Мировой премьеры:
- 14.07.2008
- Дата Премьеры в РФ :
- 14.08.2008
- Мировые сборы: $
- 1004558444
- Качество видео:
- DVDRip
- Описание:
- Джокер – именно такое прозвище имеет гениальный преступник, объявившийся в Готэме. Сразу несколько похитителей, имеющих в своих сумках клоунские маски, проникают в здание банка, принадлежащего мафиози и совершают ограбление. Их босс просчитал все до мелочей и выдумал хитроумную схему, согласно которой в ходе ограбления его сообщники сами устраняют друг друга. Джокеру остается лишь собрать деньги и скрыться в колонне школьных автобусов на оживленной улице. Но перед тем, как покинуть здание банка,...
IMDb:8.00 (2099)
- Сделано в:
- США
- Год выхода:
- 2009
- Жанр картины:
- драма
- Режиссёр картины:
- Джошуа Вайгел
- В кино снимались:
- Даг Джонс
- Кирк Бовилл
- Боб Йоркис
- Мэтт Оллмен
- Эдуардо Верастеги
- Ник Вуйчич
- Коннор Розен
- Лекси Перл
- Марк Аттеберри
- Кристиан Пайкс
- Дата Мировой премьеры:
- 31.08.2009
- Дата Премьеры в РФ :
- 01.01.2009
- Качество видео:
- DVDRip
- Описание:
- В разгар Великой Депрессии шоумен и владелец собственного небольшого цирка гастролирует со своей труппой по разрушенной американской провинции, радуя и поднимая настроение простых людей в это непростое время. Во время своего путешествия он посещает ярмарочный балаган, где обнаруживает человека без конечностей, которого там эксплуатируют в качестве живого экспоната шоу уродов.В результате этот человек становится частью странствующей труппы цирковых артистов. Позднее, с помощью своих новых друзей,...
IMDb:8.50 (766 676)
- Сделано в:
- США
- Великобритания
- Год выхода:
- 2006
- Режиссёр картины:
- Кристофер Нолан
- В кино снимались:
- Скарлетт Йоханссон
- Кристиан Бэйл
- Энди Серкис
- Дэвид Боуи
- Роджер Рис
- Майкл Кейн
- Пайпер Перабо
- Хью Джекман
- Ребекка Холл
- Саманта Мэхурин
- Дата Мировой премьеры:
- 17.10.2006
- Дата Премьеры в РФ :
- 18.01.2007
- Мировые сборы: $
- 109676311
- Качество видео:
- DVDRip
- Описание:
- Одержимость – это страшная вещь, которая может погубить человека навсегда. Идея-фикс заражает организм полностью. Постепенно личность с каждым днем разрушается все больше и больше и никого не видит вокруг себя, кроме той вещи, которая делает человека, по его мнению, счастливым. Фильм «Престиж» - запутанный и слегка сложный фильм, который рассказывает о двух врагов - иллюзионистов. Их жизнь является прекрасным примером одержимости идеей. Эта идея поглощала их изнутри, и разрушала не только их, н...
IMDb:8.10 (708 765)
- Сделано в:
- США
- Год выхода:
- 2009
- Режиссёр картины:
- Мартин Скорсезе
- В кино снимались:
- Джеки Эрл Хейли
- Леонардо ДиКаприо
- Бен Кингсли
- Тед Левайн
- Эмили Мортимер
- Мишель Уильямс
- Макс фон Сюдов
- Марк Руффало
- Патришия Кларксон
- Джон Кэрролл Линч
- Дата Мировой премьеры:
- 13.02.2010
- Дата Премьеры в РФ :
- 18.02.2010
- Мировые сборы: $
- 294804195
- Качество видео:
- DVDRip
- Описание:
- Два американских судебных пристава отправляются на один из островов в штате Массачусетс, чтобы расследовать исчезновение пациентки клиники для умалишенных преступников. При проведении расследования им придется столкнуться с паутиной лжи, обрушившимся ураганом и смертельным бунтом обитателей клиники....
IMDb:8.60 (42 774)
- Сделано в:
- США
- Великобритания
- Франция
- Бразилия
- Год выхода:
- 2010
- Жанр картины:
- спорт
- документальный
- трейлер
- биография
- Режиссёр картины:
- Азиф Кападиа
- В кино снимались:
- Ален Прост
- Вивиан Сенна
- Милтон Да Силва
- Нейде Сенна
- Джеки Стюарт
- Сид Уоткинс
- Гальвао Буено
- Режинальдо Леме
- Герхард Бергер
- Нельсон Пике
- Дата Мировой премьеры:
- 07.10.2010
- Дата Премьеры в РФ :
- 01.01.2010
- Мировые сборы: $
- 8212430
- Качество видео:
- DVDRip
- Описание:
- Документальный фильм об одном из лучших гонщиков за всю историю Формулы 1, о великом спортсмене и человеке, который мог творить настоящие чудеса на гоночных трассах и оставаться при этом человеком с большой буквы. Это история о неповторимом «Волшебнике» — Айртоне Сенне.
IMDb:8.40 (18 628)
- Сделано в:
- США
- Китай
- Дания
- ЮАР
- Италия
- Бразилия
- ОАЭ
- Япония
- Кения
- Таиланд
- Египет
- Индонезия
- Сингапур
- Иордания
- Саудовская Аравия
- Гана
- Год выхода:
- 2011
- Жанр картины:
- документальный
- трейлер
- Режиссёр картины:
- Рон Фрике
- В кино снимались:
- Ни Маде Мегахади Пративи
- Пути Сри Кандра Деви
- Путу Динда Пратика
- Маркос Луна
- Хироси Исигуро
- Оливье Де Сагазан
- Кикумару
- Крисанто Нире
- Роберт Хенлайн
- Balinese Tari Legong Dancers
- Дата Мировой премьеры:
- 11.09.2011
- Дата Премьеры в РФ :
- 04.04.2013
- Качество видео:
- DVDRip
- Описание:
- Фильм, снятый полностью на 70-миллиметровую пленку, представляет собой полуторачасовое путешествие по самым удивительным местам планеты (всего в фильме покажут 25 стран на 5 континентах). Действие «Самсары» переносит зрителя на священные земли и в зоны стихийных бедствий, в сердце промышленных объектов и природных чудес....
IMDb:8.60 (2175)
- Сделано в:
- США
- Великобритания
- Год выхода:
- 2008
- Жанр картины:
- документальный
- трейлер
- Режиссёр картины:
- Явар Аббас
- В кино снимались:
- Алек Болдуин
- Шон Пертуи
- Дата Мировой премьеры:
- 07.12.2008
- Дата Премьеры в РФ :
- 01.01.2008
- Качество видео:
- DVDRip
- Описание:
- Это путешествие увлекает нас к истокам зарождения жизни, Столпам Мироздания, давая возможность заглянуть далеко за облака космической пыли, туда, где рождаются огромные звезды, даря Вселенной свой свет, а может быть и жизнь…
IMDb:7.80 (1590)
- Сделано в:
- Германия
- Год выхода:
- 2007
- Режиссёр картины:
- Йохен Фрейданк
- В кино снимались:
- Торстен Михаэлис
- Юлия Ягер
- Седрик Ейх
- Тамай Булут Озватан
- Клаудия Хюбшманн
- Давид К. Буннерс
- Грегор Вебер
- Юрген Тротт
- Клаус-Юрген Штейнманн
- Хейк Рейхенваллнер
- Дата Мировой премьеры:
- 29.08.2007
- Дата Премьеры в РФ :
- 01.01.2007
- Качество видео:
- DVDRip
- Описание:
- Действие этого короткометражного фильма происходит зимой 1942 года в небольшом немецком городке. Маленький Генрих Майснер дружит с Давидом Зильберштейном, мальчиком из еврейской семьи, которого ждет концлагерь. Мать Генриха, чтобы уберечь сына от травмы, пытается убедить его, что Давид и его семья отправляются в путешествие в далекую Страну игрушек....
Хорошие фильмы которые стоит посмотреть!
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